Al menos tres muertos por la erupción del volcán 'Dukono' en el noreste de Indonesia

Archivo - Erupción del volcán Dukono en el noreste de Indonesia en abril de 2026 (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/PVMBG - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto en el noreste de Indonesia, dos de ellas identificadas como ciudadanos de Singapur, durante una erupción del volcán 'Dukono' que ha sorprendido este viernes a unos 20 escaladores, según ha confirmado la Policía de la provincia de Halmahera Norte, donde se encuentra la montaña.

La erupción ha provocado una enorme nube piroclástica de unos diez kilómetros de altura y obligado a la declaración de una alerta provisional en las localidades circundantes.

El jefe de policía de la provincia de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, ha querido recordar a la cadena Kompas TV que el volcán lleva desde marzo bajo el nivel 2 de alerta, lo que significa que su ascenso estaba terminantemente prohibido.

El tercer fallecido es un ciudadano indonesio y, de la veintena de escaladores afectados, nueve han conseguido bajar el monte. La Policía sospecha que hay otras tres víctimas mortales cerca de la cima pero dada la situación todavía no hay forma de llegar al lugar.