Al menos tres muertos y nueve heridos en un nuevo ataque israelí contra un hotel en Beirut (Líbano)

Bombardeos sobre Beirut (Líbano). - Europa Press/Contacto/Daniel Carde

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Otras tres personas ha perdido la vida a última hora de este sábado tras un bombardeo israelí contra un hotel en Beirut que también ha provocado heridas en otras nueve personas, según ha informado el diario libanés 'An Nahar' citando a fuentes del Ministerio de Salud de Líbano.

Los servicios de emergencia han acudido a la zona aledaña al establecimiento hotelero para atender a los heridos cuyo pronóstico es de carácter leve.

Estas nuevas víctimas se suman a las más de 40 que han fallecido en el este de Líbano, entre ellas tres militares libaneses, durante una incursión nocturna efectuada a última hora del viernes por el Ejército de Israel en la población de Nabi Chit y sus inmediaciones en el valle de la Becá.

El Ejército libanés y las fuerzas militares hebreas intercambiaron disparos en la zona tras la incursión de Israel. Hezbolá también ha confirmado la participación de sus fuerzas en los enfrentamientos al poco de comenzar la incursión y denuncia no menos de 40 bombardeos efectuados por el Ejército israelí para cubrir la retirada de sus fuerzas