Al menos tres muertos y una veintena de heridos en un ataque ruso sobre una planta de alimentos en Pavlogrado

Imagen de las consecuencia de un ataque ruso sobre la ciudad de Pavlogrado, en Dnipropetrovsk. - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este jueves de la muerte de tres personas, así como de otros 19 heridos, como consecuencia de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre una planta de procesamiento de alimentos en la ciudad de Pavlogrado, provincia Dnipropetrovsk.

"El enemigo ha atacado Pavlogrado. Una empresa de la industria alimentaria ha resultado dañada. Allí se ha desatado un incendio", ha detallado el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, que ha cifrado en tres los muertos y en 19 los heridos, entre ellos una menor de edad, debido al bombardeo.

El presidente del Parlamento de Dnipropetrovsk, Mikola Lukashuk, ha advertido de que cada vez más Pavlogrado se está convirtiendo en una ciudad situada en primera línea del frente de batalla, lo que "significa menos tiempo para reaccionar y mayor peligro para la población".

"Rusia está librando una guerra de desgaste. Está atacando a civiles, empresas y ciudades para agotar a la población y la economía", ha denunciado Lukashuk, según recoge la agencia RBC.

Este nuevo ataque llega en medio de las conversaciones que este mismo jueves han mantenido el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental ASEAN, que se celebra en la capital filipina, Manila.