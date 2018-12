Merkel no ve el modo de cambiar el acuerdo del Brexit, pero abre la puerta a dar aclaraciones a May

REUTERS / POOL NEW

Publicado 13/12/2018 15:44:56 CET

BRUSELAS, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La canciller alemana Angela Merkel ha asegurado este jueves que no ve posible modificar el acuerdo del Brexit para dar a la primera ministra británica, Theresa May, las garantías que pide con respecto a la solución de emergencia para la isla irlandesa, pero ha abierto la puerta a pactar nuevas aclaraciones sobre esta cuestión para facilitar que el Parlamento de Reino Unido pueda avalar el Tratado.

"Discutiremos cómo proceder, pero por supuesto tenemos nuestros propios principios y no veo cómo podemos cambiar de nuevo el Acuerdo de Salida. Podemos hablar, por supuesto, sobre si puede haber algunas garantías adicionales", ha dicho la alemana en declaraciones a los medios antes de participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.

La canciller, sin embargo, ha enfatizado que los Veintisiete seguirán "juntos" y dejarán "claros" sus intereses, siempre con la intención de tener una "buena relación" con Londres una vez que abandone el bloque comunitario.

Merkel, en cualquier caso, ha calificado como "alentador" que su homóloga británica haya superado el voto de confianza en el seno de su propio partido y ha explicado que el resto de líderes escuchará esta tarde las "expectativas de la británica. "Sin embargo, me gustaría decir que creo que el Acuerdo de Salida está muy bien negociado", ha zanjado.

May, por su parte, ha confiado en lograr de sus socios europeos la garantías "legales y políticas" necesarias para que el Parlamento británico no tumbe el acuerdo de divorcio, si bien ha asumido que si el bloque le da estas garantías no será de inmediato.