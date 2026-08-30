Merkel pide a la población alemana "luchar por su democracia" ante el ascenso de AfD en las elecciones regionales

Archivo - La ex canciller alemana, Angela Merkel - Europa Press/Contacto/Agentur Wehnert/M.GrÃNzdÃR

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La excanciller alemana, Angela Merkel, ha instado este sábado a la población a frenar el avance de la extrema derecha y a "luchar por la democracia", a tan solo una semana de las elecciones regionales en las que Alternativa para Alemania (AfD) encabeza las encuestas.

"Creo que ahora, una vez más, debemos luchar de verdad por esta democracia --algo que no hemos tenido que hacer en muchas décadas--, y simplemente defenderla, ser un poco más valientes, mantener nuestra palabra y decir que esta es una forma maravillosa de vivir", ha afirmado Merkel en un acto celebrado en Berlín este sábado, recogido por la agencia DPA.

La exmandataria ha recordado que, pese a los sondeos, la mayoría del electorado no apoya a la AfD, aunque ha advertido de que el partido ha dejado de ser una fuerza residual en el este para convertirse en un "fenómeno que abarca toda Alemania". Asimismo, Merkel ha señalado los buenos resultados de la ultraderecha en las elecciones regionales de los estados federales de Baden-Wurtemberg y Renania-Palatinado, en el oeste del territorio e históricamente más ligados a la derecha cristiana.

En relación con la campaña electoral en Sajonia-Anhalt, que se prepara para las elecciones regionales del próximo 6 de septiembre, Merkel ha afirmado que la AfD ha conseguido, en cierta medida, "dominar todos nuestros debates desde la mañana hasta la noche". Según la alemana, esto significa que los votantes ya no saben qué es lo que realmente quieren los demás partidos.

El 6 de septiembre se elegirá un nuevo parlamento regional en el estado federal de Sajonia-Anhalt, en el noreste del territorio alemán. Las encuestas sitúan a la AfD con una clara ventaja sobre sus rivales.