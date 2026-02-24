Merz afirma que ofrecerá a China una relación "justa, fiable y en igualdad de condiciones"

El canciller alemán, Friedrich Merz, en declaraciones tras una cumbre europea. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha asegurado este martes que presentará a China en el marco de su viaje a Pekín una asociación "justa, fiable y en igualdad de condiciones", insistiendo en que no tiene sentido "desvincularse" del gigante asiático y defendiendo en todo caso equilibrar las relaciones comerciales.

"Llevaré esta oferta conmigo a China", ha indicado en declaraciones previas a embarcarse en el avión que le llevará de visita oficial al gigante asiático, donde se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping, entre otros dirigentes.

"Allí, abordaré las grandes oportunidades que ofrece nuestra cooperación en un diálogo constructivo, especialmente en asuntos relacionados con nuestra relación económica", ha explicado.

Según el canciller alemán, "sería un error intentar desvincularse de China" por lo que ha llamado a equilibrar las relaciones comerciales para mejorar el acceso a los mercados y a la explotación de sectores como las tierras raras.

Para Merz, el país se estaría "disparando en el pie" si cortara relaciones con Pekín, toda vez que China ha superado a Estados Unidos como principal socio comercial de Berlín. "Estaríamos arruinando nuestras propias oportunidades económicas", ha afirmado, reiterando que esto no haría tampoco que un escenario global "más seguro".

El líder germano ha destacado que "los principales asuntos políticos globales ya no pueden resolverse sin involucrar a Pekín", por lo que ha defendido tratar de mantener cerca a China, considerada hasta ahora el principal apoyo de Rusia en la invasión de Ucrania.