Merz descarta un gobierno en minoría si fracasa la coalición en medio de los desacuerdos por las pensiones

MADRID 17 Nov. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha descartado este lunes la posibilidad de conformar un gobierno en minoría en el caso de que colapse la coalición formada por el bloque conservador CDU/CSU y el Partido Socialdemócrata (SPD) en medio de los desacuerdos de los últimos días en torno a la reforma de las pensiones.

"¿Acaso alguien cree seriamente que podríamos trabajar en este Bundestag (Cámara Baja del Parlamento) con mayorías cambiantes y aun así llevar a cabo una labores legislativas sensatas?", ha dicho durante una cumbre económica celebrada en Berlín, desde donde ha catalogado esta opción de "impensable".

Esto se produce en medio de las tensiones internas después de que 18 diputados del llamado grupo joven del bloque conservador CDU/CSU hayan amenazado con votar en contra del proyecto de ley de pensiones, que busca vincular las cotizaciones a los salarios hasta 2031, por diferencias con lo acordado en el pacto de coalición.

Los gobiernos en minoría son muy raros en Alemania y, por lo general, solo funcionan de forma interina hasta que se celebren nuevas elecciones. El predecesor de Merz, Olaf Scholz, lideró uno tras el colapso de su coalición tripartita el pasado noviembre.