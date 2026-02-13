Merz insta a EEUU a "reparar" las relaciones y reforzar la OTAN: "Los europeos estamos haciendo nuestra parte"

El canciller alemán, Friedrich Merz, en declaraciones a la prensa tras la cumbre en Alden Biesen, en Bélgica. - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha pedido este viernes a Estados Unidos "reparar" las relaciones trasatlánticas y reforzar la OTAN, defendiendo que la alianza es también una "ventaja competitiva" para Washington y que los socios están "haciendo su parte" para reforzar el vínculo.

En el discurso inaugural de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el líder alemán ha defendido mantener las relaciones con Estados Unidos en un momento de crecientes tensiones en el orden mundial para, en un punto de su intervención, cambiar del idioma alemán al inglés para apelar a Washington a "reparar" los vínculos y la propia OTAN, "la alianza más fuerte de todos los tiempos".

"Europa lo sabe profundamente. En la era de la rivalidad entre grandes potencias, incluso Estados Unidos no será lo suficientemente poderoso como para actuar solo", ha señalado.

En su mensaje a la Casa Blanca, ha argumentado que "formar parte de la OTAN no es solo la ventaja competitiva de Europa, sino también es la ventaja competitiva de Estados Unidos".

"Reconstruyamos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte", ha resumido.

Un año después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, evidenciara en el mismo escenario las diferencias de la Administración norteamericana con sus tradicionales socios europeos en un discurso explosivo, Merz ha dado la razón al dirigente al señalar que se ha abierto una brecha entre socios pero ha respondido defendiendo los valores europeos ante las guerras culturales de Washington.

"Las batallas culturales MAGA en Estados Unidos no es la nuestra. La libertad de expresión aquí acaba donde las palabras van directas contra la dignidad y los derechos básicos", ha reivindicado en contraposición con el movimiento ideológico de Trump.

Merz ha señalado igualmente que los europeos "no creen en el proteccionismo y los aranceles", sino en el "libre comercio". También ha defendido el respeto a los acuerdos climáticos y a instituciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), insistiendo en los esfuerzos conjuntos para combatir problemas mundiales.

CONTACTOS CON RUSIA

En el mismo evento, en una sesión con preguntas, Merz se ha mostrado escéptico sobre los intentos de socios europeos, como Francia, de retomar el diálogo con Moscú, insistiendo en que Rusia sigue sin mostrar voluntad de negociar el fin de la guerra en Ucrania y todo intento resulta en balde.

A su juicio, Europa ahora mismo mantiene "buena coordinación" respecto a las negociaciones que mantiene con Ucrania y Estados Unidos. "No hay nada que no se negocie o que se hable con las dos partes antes", ha expuesto el canciller alemán.

En todo caso, ha dudado de la eficacia de retomar las relaciones con Rusia, recordando, en referencia al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que su viaje no llevó a resultados para parar la guerra en Ucrania.

"Hubo alguien de la Unión Europea, un primer ministro, que viajó por su cuenta. Esto fue hace casi dos años. No tenía mandato, fue allí y no logró nada. Y la semana siguiente vimos los ataques más intensos contra infraestructuras civiles, contra viviendas privadas, contra hospitales, que habíamos visto hasta ese momento", ha recordado, en un mensaje velado al líder magiar.

"Tiene sentido hablar, estamos dispuestos a hablar. Pero, como pueden ver también en el lado estadounidense, Rusia todavía no está dispuesta a negociar seriamente", ha afeado.

En este sentido, Merz ha expuesto que la guerra en Ucrania "solo terminará cuando Rusia esté, al menos económicamente y posiblemente también militarmente, agotada".

Según el líder alemán, aunque se acerca ese momento y los europeos "han hecho mucho para lograrlo", todavía Moscú no está ahí. "Rusia tiene que poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania. Y debemos hacer todo lo necesario para llevarlos al punto en el que ya no vean ninguna ventaja en continuar esta terrible guerra", ha recalcado.