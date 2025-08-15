Merz insta a Putin a "tomarse en serio" la reunión con Trump en Alaska

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha instado al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a aprovechar la "oportunidad" y "tomarse en serio" la reunión que mantendrá este viernes en Alaska con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de acordar un alto el fuego y poner fin al conflicto de Ucrania.

Según Merz, la cita de Alaska debería ser el preludio de negociaciones de paz con Ucrania, "sin condiciones". "El objetivo debe ser una cumbre en la que también participe el presidente (ucraniano, Volodimir) Zelenski", ha resaltado en un comunicado.

Trump, ha añadido Merz, puede dar "un paso significativo hacia la paz", si bien el canciller alemán también ha aprovechado para recordar que existen ciertas líneas rojas, como la necesidad de que Ucrania cuente con "sólidas" garantías de seguridad y que tenga la última palabra palabra para resolver las disputas territoriales.

Merz participó junto a Zelenski y otros líderes europeos en una reunión telemática el miércoles en la que se trataron, entre otras cosas, esta batería de mínimos de cara a una posible negociación, después de que Trump llegase a sugerir la semana pasada un hipotético intercambio de territorios.

La reunión de este viernes, convocada en una base militar de la principal ciudad de Alaska, Anchorage, será el primer cara a cara entre Putin y Trump desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.