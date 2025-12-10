México asegura que cumple con el Tratado de Aguas tras la amenaza de EEUU del nuevo arancel del 5%

Archivo - El subsecretario de Exteriores mexicano para Norteamérica, Roberto Velasco - Europa Press/Contacto/Carlos Santiago - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México ha asegurado este martes que está cumpliendo con el Tratado de Aguas firmado con Estados Unidos en 1944, después de que en la víspera el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, amenazara al país vecino con un nuevo arancel del cinco por ciento si este no libera "200.000 acres-pies de agua" (246,7 hectómetros cúbicos) de inmediato y lo acusara de violar el acuerdo.

"México está actuando conforme a lo establecido en el tratado, pero el tratado establece que si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente, que es lo que está sucediendo en este momento", ha explicado el subsecretario de Exteriores mexicano para Norteamérica, Roberto Velasco, durante una rueda de prensa en la que ha expuesto el texto del tratado.

El representante de la diplomacia mexicana ha precisado que, si bien el objetivo de las autoridades mexicanas es "tratar de llegar a un acuerdo", éste debe "respetar un tema que es fundamental, que está en nuestra Constitución, que es el derecho humano al agua". "El derecho de las personas a tener agua para el consumo humano en las ciudades (...) es, digamos, lo que no podemos tocar", ha agregado.

En esta línea, ha reiterado que "estamos, por supuesto, tratando de llegar a un acuerdo que permita distribuir de manera justa el agua que tenemos en este momento" pero ha mencionado a tener en cuenta "las limitaciones que la propia infraestructura tiene para proporcionar agua y los volúmenes que tenemos".

Este mismo martes las autoridades de ambos países han mantenido una reunión virtual, la quinta del año, en la que se ha abordado "el seguimiento a las entregas de agua y evaluación técnica", según ha anunciado en un comunicado la cartera diplomática mexicana.

El encuentro ha contado con la presencia del propio Velasco, así como de los secretarios de Agricultura y Medio Ambiente, Julio Berdegué y Alicia Bárcena, respectivamente, y del titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales. Representando a Estados Unidos han participado la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El mandatario esadounidense amenazó este lunes con un nuevo gravamen del cinco por ciento a las importaciones mexicanas, afirmando que el país dirigido por Claudia Sheinbaum estaba "violando" el Tratado de Aguas, lo que, según él, "está perjudicando gravemente" a los agricultores estadounidenses, especialmente a los del estado fronterizo de Texas.

Para evitar la amenaza del arancel, las autoridades mexicanas tendrían que liberar "de inmediato 200.000 acres-pies de agua (246,7 hectómetros cúbicos)". "México aún debe a Estados Unidos más de 800.000 acres-pies de agua (986,8 hectómetros cúbicos) por incumplir nuestro Tratado durante los últimos cinco años", aseguró en Truth Social.