México y la CIA desmienten a CNN por una supuesta operación letal en México contra un miembro del Cártel de Sinaloa

Archivo - El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, habla durante una conferencia de prensa - Europa Press/Contacto/Ian Robles

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de México y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos han negado este martes una supuesta operación letal en territorio mexicano a finales de marzo contra un hombre al que, según la noticia publicada por CNN, se le atribuía un cargo medio en el Cártel de Sinaloa.

"Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", ha atajado el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch en redes sociales.

En su publicación, Harfuch ha subrayado que "la cooperación con Estados Unidos existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países", pero, en cualquier caso, "se realiza bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación".

Asimismo, ha destacado que, "en México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes". "Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México", ha incidido.

Al hilo, en una publicación ligeramente posterior, el responsable de Seguridad mexicano ha difundido la reacción de la propia CIA a la publicación de la cadena CNN. En concreto, la portavoz de la Agencia, Liz Lyons, ha tachado la noticia en cuestión de "una información falsa y sensacionalista que no es más que una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en peligro la vida de los estadounidenses".

México y la Inteligencia estadounidense han salido así al paso de una publicación en la que CNN se refiere a la muerte de Francisco 'El Payín' Beltrán, "miembro de nivel medio del Cártel de Sinaloa", en una "misteriosa explosión" que hizo estallar el vehículo en el que viajaba.

En este sentido, la cadena cita "varias fuentes" que apuntarían a "un asesinato selectivo facilitado por agentes de operaciones de la CIA", una actuación que ha enmarcado en una campaña de la Inteligencia estadounidense en su vecino meridional.

En los últimos meses, las operaciones contra cárteles en México han ido teniendo distintos niveles de involucración por parte de Estados Unidos, aunque en la mayoría de casos se les ha atribuido un rol asociado a la transmisión de información sobre los grupos objetivo.

Con todo, dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico el pasado mes en el estado de Chihuahua, horas después de participar en una redada a un laboratorio de metanfetaminas sin constancia del Gobierno federal, que reclamó una investigación sobre la implicación de los operativos norteamericanos.