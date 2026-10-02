México exigirá a las redes sociales que eliminen contenidos violentos tras el ataque mortal a una escuela

Claudia Sheinbaum - Clasos / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este viernes la creación de un grupo de trabajo interinstitucional con vistas a frenar la difusión de contenidos violentos en internet, después de que dos jóvenes irrumpieran armados en un centro educativo matando a una docente e hirieran a otras cuatro personas.

"Estoy conformando un grupo de trabajo para exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido en el momento que encuentren comunicados o acciones que inciten a la violencia, al abuso o al acoso. Es decir, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales", ha informado en una rueda de prensa en la que ha lamentado el ataque perpetrado este jueves.

La mandataria, que ha defendido la medida alegando que ya se han producido "episodios similares en los últimos años, son tres o cuatro", ha indicado que en este grupo de trabajo participarán la Secretaría de Seguridad, la Agencia de Transformación Digital, así como "instituciones académicas y expertos".

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha precisado que el grupo estará coordinado por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, y ha avanzado que "para la próxima semana se prevé trabajar en un decreto que establezca obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia".

Asimismo, ha señalado que el plan incluye "la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo" además de mecanismos para orientar y acompañar a "adolescentes y jóvenes" con una mayor participación de progenitores y educadores en la prevención de la violencia digital.

Con todo, el secretario de Seguridad ha incidido en que "consultar contenidos o expresarse en redes no significa por sí mismo que se vaya a cometer un delito" y que, por tanto, "la tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata".

El anuncio llega después de que dos hermanos de 18 años, exalumnos de un instituto de educación secundaria en Coahuila, en el norte de México, irrumpieran en el centro educativo armados con machetes, matando a una docente e hiriendo a otras cuatro personas --dos profesores, un alumno y una mujer--, según el balance actualizado por García Harfuch.

Aún se desconoce la motivación de los sujetos, conocidos por los vecinos de la zona como 'Los Cuates' y que se encuentran bajo custodia policial.