El MI5 advierte a los políticos británicos de que son "un objetivo potencial" de espionaje e injerencia

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de seguridad británico, el MI5, ha advertido este domingo a los representantes políticos en las instituciones democráticas de Reino Unido de que son "un objetivo potencial" de operaciones de espionaje e injerencia extranjera, instándolos así a protegerse a sí mismos y a sus equipos en las nuevas directrices publicadas por la agencia.

El director general del MI5, Ken McCallum, ha instado a los políticos y representantes británicos a proteger "la democracia de Reino Unido" y "protegerse a sí mismos", según las declaraciones recogidas en el comunicado publicado por el Gobierno británico.

"Cuando estados extranjeros roban información vital de Reino Unido o manipulan nuestros procesos democráticos, no solo dañan nuestra seguridad a corto plazo, sino que también erosionan los cimientos de nuestra soberanía y nuestra capacidad para proteger los intereses de nuestros ciudadanos", ha alertado el jefe de la agencia.

Las directrices, elaboradas por la Autoridad Nacional de Seguridad Protectora (NPSA, por sus siglas en inglés) del MI5, describen cómo actores respaldados por estados intentan manipular, desacreditar o recopilar información secreta sobre figuras políticas a todos los niveles, según el comunicado. "Están diseñadas para ayudar a diputados, pares, concejales, personal parlamentario y candidatos a comprender la amenaza y a tomar medidas sencillas y eficaces para protegerse a sí mismos, a sus equipos y la integridad de la democracia de Reino Unido", ha precisado el Ejecutivo en un texto en el que resalta que el país es "blanco (...) de los estados ruso, chino e iraní".

"Como político electo, candidato, miembro de la Cámara de los Lores o miembro del personal, usted es un objetivo potencial. Protéjase y proteja a su equipo comprendiendo la amenaza y aplicando contramedidas sencillas", reza el documento difundido por el servicio, que incluye también a "miembros electos de la Cámara de los Comunes, el Parlamento escocés, el galés y la Asamblea de Irlanda del Norte (...) alcaldes; concejales locales; miembros de la Asamblea de Londres; comisarios de policía y delincuencia; y quienes trabajan para dichas instituciones".

De esta forma, el Ministro de Interior, Dan Jarvis, ha instado a representantes y funcionarios "a estar alerta y confiar en sus instintos si algo no les parece correcto, y a seguir las directrices de la NPSA", alegando que "los agentes de inteligencia extranjeros con frecuencia operan de forma encubierta y explotan las redes sociales profesionales y las vulnerabilidades personales para generar influencia".

"Esta nueva guía se basa en el trabajo que ya estamos realizando para abordar estos problemas", ha indicado, antes de señalar que "quienes ejerzan influencia política en nombre de potencias extranjeras deben registrarse en el Registro de Influencia Extranjera". "El Parlamento y el público tienen derecho a saber quién intenta influir en los resultados políticos y en beneficio de quién", ha argumentado.