Milei aprovecha la Cumbre Iberoamericana para reivindicar la "causa sagrada" de Malvinas

El presidente de la República Argentina, Javier Milei (c), durante la XXX Cumbre Iberoamericana - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha aprovechado su intervención ante el plenario de la Cumbre Iberoamericana para reivindicar una vez más la "causa sagrada" de Malvinas y reiterar la disposición de su país a resolver este contencioso con Reino Unido por la vía diplomática.

"Para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada", ha dicho el mandatario argentino, aprovechando para recordar precisamente en Madrid que su país "heredó de España los títulos de soberanía sobre las Islas Malvinas y los reafirmó mediante numerosos actos de gobierno".

En este sentido, ha agradecido a los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana su respaldo en esta cuestión y su "apoyo a la reanudación de las negociaciones entre Argentina y Reino Unido", que se traducirá en una declaración al término de la cumbre.

Así, ha vuelto a tender la mano a Reino Unido, reiterando su disposición a "negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas". Londres, ha sostenido Milei, tiene "la oportunidad de practicar el respeto por las reglas internacionales" que pregona al resto del mundo.

Mientras esto ocurre, ha dicho que Argentina mantiene su "objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos circundantes". "Lo procuramos por medios pacíficos y conforme al Derecho Internacional", ha remarcado.

Ante la "amenaza" del proyecto Sea Lion para la explotación de hidrocarburos en las islas actualmente controladas por Reino Unido, Milei ha reivindicado su "estrategia que articula la acción diplomática con los instrumentos administrativos y judiciales que ofrece nuestra legislación".

"Activamos procedimientos sancionatorios y presentamos denuncias penales contra las compañías involucradas y sus directivos. Y nuestro Gobierno hará valer los derechos argentinos con toda la fuerza", ha asegurado.