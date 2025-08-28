Milei atribuye la "lluvia de piedras" contra él a la "desesperación" política

El presidente de Argentina, Javier Milei, habla en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) - PRESIDENCIA DE ARGENTINA

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que la "lluvia de piedras" que recibió el miércoles durante una caravana electoral al sur de Buenos Aires deriva de la "desesperación" de quienes quieren acabar con su Gobierno y que habrían orquestado también una "opereta" de acusaciones de presunta corrupción.

"Era muy emocionante enfrentar toda la lluvia de piedras (...) Era un espectáculo increíble. Se veía la desesperación", ha declarado Milei durante un discurso en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en alusión al ataque del que salió ileso en Lomas de Zamora.

La del miércoles fue "una situación aberrante" que, en palabras del mandatario argentino, "se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras" que le vinculan a él y a su hermana, Karina Milei, en el cobro de sobornos.

Ambos han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía, pero para el mandatario "no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, como todos las anteriores, una nueva mentira". Milei se ha puesto a disposición de la Justicia a la espera de que todo se aclare "tan pronto como sea posible".

"La gente votó un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier otra maniobra que entorpezca el proceso de cambio que estamos llevando adelante", ha lamentado.

Sin embargo, ha querido dejar algo en claro: "Ni la gente mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes". Dos personas fueron detenidas el miércoles por su presunta responsabilidad en el lanzamiento de objetos contra la caravana.