Miles de manifestantes exigen en Londres una "paz duradera" para Gaza

Varios detenidos después de enfrentamientos entre contramanifestantes y participantes en la protesta

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han salido este sábado a las calles de Londres para exigir una "paz duradera" para Gaza después de la entrada en vigor este viernes del acuerdo de alto el fuego previsto en el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los manifestantes se han concentrado en el Embarcadero de Victoria con pancartas con lemas como "Desde el río hasta el mar Palestina será libre", "No es delito actuar contra el genocidio" o "Starmer tiene sangre en sus manos. Palestina libre", informa la prensa británica. La manifestación concluye en Whitehall.

El director de la organización convocante, la Campaña de Solidaridad con Palestina, Ben Jamal, ha argumentado que la convocatoria se ha mantenido pese al alto el fuego porque el acuerdo de paz propuesto "no es un plan para una paz duradera" y no aborda cuestiones clave que están en el origen del conflicto como el "sistema de apartheid" contra la población palestina o su derecho a la autodeterminación. Además, ha defendido continuar con las movilizaciones "hasta que el pueblo palestino finalmente sea libre".

Esta es la 32ª manifestación nacional en apoyo a Palestina desde octubre de 2023, según la Campaña, que ha tenido la contestación de una manifestación convocada bajo el lema "Paremos el odio" que se ha concentrado en el cruce entre Aldwych y Strand.

La Policía londinense ha informado de que un "pequeño grupo" de contramanifestantes ha incumplido las condiciones de la convocatoria y se ha concentrado en el mismo lugar que el punto de partida que la manifestación de la Campaña de Solidaridad con Palestina.

"Esto ha originado un altercado entre varios individuos de ambos grupos", ha informado la Policía Metropolitana. "Los agentes intervinieron rápidamente para separar a los implicados y han realizado varios arrestos", ha apuntado la Policía.

El Gobierno británico anunció el pasado fin de semana la ampliación de las competencias policiales para controlar las protestas y el propio primer ministro, Starmer, anunció el miércoles que están revisando la normativa sobre manifestaciones y protestas, incluidos cánticos.