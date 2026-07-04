Miles de manifestantes protestan contra el congreso de AfD en Érfurt

Cortes de carreteras para protestar contra Alternativa para Alemania (AfD) en Érfurt - Michael Reichel/dpa

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unos 20.000 manifestantes han expresado este sábado su rechazo al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) con motivo del congreso que celebra la organización en la ciudad alemana de Érfurt.

Los manifestantes han salido a la calle de manera de descentralizada y han cortado varias carreteras de la zona para intentar impedir la llegada de los 540 delegados desplazados hasta la capital de Turingia, en el centro del país.

Así, continúa cortada la carretera A71 y también ha habido piquetes en otras vías de acceso a la ciudad. La Policía ha clasificado la protesta como "legítima" y afronta los cortes de carreteras de forma "amistosa y comunicativa", según recoge la televisión pública alemana. "Solo habrá desalojos después de varios intentos de resolver la situación", ha explicado un portavoz policial citado por la cadena ZDF.

Varias marchas de unas 6.000 personas cada una han partido a primera hora hacia el palacio de congresos de Érfurt donde estaba prevista la inauguración del congreso a las 10.00 horas.

La coalición antifascista Widersetzen (Resistir) se había marcado como objetivo impedir la celebración del congreso de AfD y, pese a no conseguirlo, han calificado la movilización de "éxito". "Hemos cortado las principales carreteras de acceso. Habíamos ganado incluso antes de comenzar el día. Hemos construido un movimiento tremendo de resistencia. La resistencia antifascista es esencial", ha destacado la portavoz Noa Sander.

Los delegados se han desplazado de madrugada en autobuses hasta el palacio de congresos, sobre las 04.00 horas, y han contado con escolta policial.

Nada más comenzar el congreso, el portavoz parlamentario de AfD, Tino Chrupalla, ha destacado el "éxito" que supone la celebración del congreso, un hito "inédito en la política almena". "Somos y seguiremos siendo un solo corazón, una sola alma. Un solo corazón que late por Alemania y un alma que vive por Alemania", ha añadido.

Chrupalla y Alice Weidel se presentan a la reelección como colíderes de AfD con un mensaje e unidad. "Primero el país. Después el partido y después el individuo", han planteado en su propuesta programática.