Miles de personas despiden al hijo mayor de Gadafi en Bani Walid, al sur de la capital libia

Miles de personas han despedido este viernes al hijo mayor del fallecido líder libio Muamar Gadafi, Saif al Islam, en un funeral celebrado en Bani Walid, ciudad ubicada al sur de la capital, Trípoli, tras ser asesinado por hombres armados en su domicilio.

La oración fúnebre en Bani Walid, considerada una de las últimas ciudades leales al exlíder libio que cayó en manos de los rebeldes, se ha llevado a cabo en la plaza del aeropuerto en presencia de miles de partidarios que han ondeado la bandera verde del régimen del otrora dirigente libio y llegados de varias regiones de Libia.

Fuentes del comité de investigación han confirmado a la cadena de televisión Al Masar este viernes que en el cuerpo del hijo de Gadafi se han encontrado 19 balas procedentes de un arma de tipo kalashnikov y que los guardias de seguridad abandonaron el lugar aproximadamente 90 minutos antes del incidente, si bien las cámaras de vigilancia internas de su domicilio en Zintan estaban operativas.

El asesinato de Saif al Islam fue confirmado a última hora del martes por su abogado, Abdulá Ozman Abdurrahim, quien detalló que el hijo de Gadafi fue asesinado por cuatro personas armadas no identificadas que lograron irrumpir en su vivienda.

Saif al Islam, quien fue considerado en el pasado como un posible sucesor de su padre --capturado y ejecutado en octubre de 2011 durante un levantamiento armado en el marco de la 'Primavera Árabe'--, fue condenado a muerte por un tribunal libio por cargos de crímenes de guerra cometidos precisamente durante dicho conflicto.

Sin embargo, una milicia afín a las autoridades instauradas en el este del país --respaldadas por el Ejército Nacional Libio, encabezado por Jalifa Haftar--, le pusieron en libertad en 2017 tras seis años en sus manos, una medida criticada por el Gobierno reconocido internacionalmente, que cargó contra la "amnistía" aprobada por el Parlamento con sede en Tobruk.

Saif al Islam, sobre quien además pesa una orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI), se presentó en 2021 a las elecciones presidenciales convocadas para ese año, que fueron finalmente canceladas, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha para la celebración de los comicios.