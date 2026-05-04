Un militar muerto y otro herido en enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla en el norte de Colombia

Un militar del Ejército de Colombia (archivo) - EJÉRCITO DE COLOMBIA

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un soldado identificado como Donar Herlinton Perenguez Revelo ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad tras los intensos combates ocurridos entre el Ejército y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Briceño, en el departamento de Antioquia, en el norte del país.

El enfrentamiento se ha producido en la madrugada de este lunes 4 de mayo cuando los militares del Batallón de Acción Directa y Reconocimiento número 7 patrullaban puntos donde se había informado de presencia de grupos ilegales.

"En medio de la reacción, fue impactado con un disparo nuestro héroe por siempre soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate. Sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas", ha informado el Ejército colombiano.

En cuanto al otro militar herido, cuya identidad no ha trascendido, por el momento no ha podido ser evacuado por las complejas condiciones climáticas en esta zona.

"Este Comando lamenta profundamente lo ocurrido y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Asimismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento", ha añadido el Ejército, que advierte de que no van a cesar en sus operaciones contra los grupos armados ilegales.

"El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes", ha argumentado.