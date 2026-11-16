Un militar superviviente del primer ataque letal iraní de la guerra con EEUU denuncia la inacción previa del Pentágono

Archivo - Miembros del equipo de traslado de la Base Aérea de Dover transportan los restos mortales del capitán Cody A. Khork, miembro del Ejército de Estados Unidos destinado al 103.º Comando de Apoyo en Irán y muerto en el ataque contra Port Shuaiba - Saquan Stimpson / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de los militares estadounidenses supervivientes del ataque iraní contra un centro de operaciones en Kuwait en el que murieron seis uniformados --el primero y más letal contra tropas estadounidenses en la guerra-- ha presentado una denuncia alegando que el Pentágono hizo caso omiso a las advertencias sobre la falta de una protección adecuada para las tropas y no tomó las medidas necesarias.

El denunciante, el mayor del Ejército Stephen Ramsbottom, ha manifestado en declaraciones a la cadena CBS que los líderes del Ejército desestimaron las preocupaciones sobre la precariedad de las fortificaciones en el puesto de mando estadounidense en Kuwait atacado en las primeras 24 horas del conflicto. Fue el primer ataque con víctimas mortales militares de Estados Unidos y el más letal en toda la guerra, dejando además decenas de heridos, incluido el propio Ramsbottom.

El militar ha denunciado también que el llamado puerto de Shuaiba "no contaba con médico, ni con un puesto de socorro fijo, y solo disponía de una ambulancia". "Considero que esto constituye un fallo táctico por parte del Ejército, de nuestros mandos y de mí mismo; un fallo que llega hasta mi propio nivel (...) Simplemente no planificamos esto bien, y debemos aprender la lección", ha declarado, presentando en consecuencia una protesta en el que aborda precisamente la falta de medidas al respecto, como refleja la copia del documento recogida por la cadena CNN.

Al día siguiente del ataque, durante una ruda de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistió en que las tropas allí destacadas estaban bien protegidas, una versión que contrasta notablemente con la versión de Ramsbottom. "De vez en cuando puede colarse alguno; por desgracia, a eso lo llamamos un 'intruso' que logra pasar", afirmó Hegseth. "Y, en ese caso concreto, dio la casualidad de que alcanzó un centro de operaciones tácticas que estaba fortificado. Pero se trata de armas potentes", expuso.

Los seis militares estadounidenses muertos en aquel ataque fueron los primeros de las 23 bajas confirmadas de manera oficial --de las cuales dos aún no han sido identificadas-- en las filas norteamericanas en el marco de la guerra con Irán.