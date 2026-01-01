Militares israelíes matan a un "terrorista que lanzaba piedras" en el norte de Cisjordania

Militares israelíes en Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un palestino de 26 años identificado como Jattab Mohammad Ismail al Sarhan Daraghmé ha muerto tras ser tiroteado por militares israelíes en la localidad de Al Lubban ash Sharqiya, al sur de Nablús, en el norte de Cisjordania.

Los militares "dispararon contra terroristas que les lanzaron piedras" y "como resultado del tiroteo, eliminaron a uno de los terroristas" y hay otros dos "alcanzados", según un comunicado oficial militar israelí.

El Ayuntamiento de la localidad ha confirmado la muerte de Daraghmé debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el incidente, ocurrido durnate la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Fuentes locales citadas por la agencia de noticias palestina WAFA apuntan a que otro palestino herido está estable y ha sido ingresado en el Hospital de Salfit.

La Autoridad General de Asuntos Civiles palestina ha informado al Ministerio de Sanidad del fallecimiento de Daraghmé y de que las autoridades israelíes retienen su cuerpo.

Por otra parte, militares israelíes han detenido a decenas de palestinos, la mayoría antiguos presos en las regiones de Ramala y de Al Biré a primera hora de este jueves, Año Nuevo. Entre los detenidos hay un menor de edad.

En el campamento de refugiados de Yalazone han sido detenidas ocho personas tras una incursión israelí en la que los soldados han entrado en varias casas.

En Beitunia, al oeste de Ramala, ha sido arrestado en su domicilio el expreso Ahmed Harish. Los militares han volado la puerta de la vivienda y han utilizado una granada de gas antes de irrumpir en el inmueble para detener a Harish. Además, denuncian fuentes palestinas, han agredido a su hermano, Muhammad, quien fue maniatado durante la operación.

Asimismo ha habido incursiones israelíes en el campamento de refugiados de Al Amari, donde ha sido detenido un hombre joven, y en Deir Abú Mashal, donde ha habido seis detenciones. También ha habido incursiones en Abú Shujeidem, Nilin, Kobar, Abud, Al Mazraa al Qibliya o Arura.