El Ministerio de Defensa de Polonia desmiente que obstaculizara el regreso del presidente en medio de la crisis

Archivo - El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, durante un reciente viaje a EEUU. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Polonia ha desmentido este lunes que que obstaculizara el regreso del presidente, Karol Nawrocki, en medio de la crisis política por el control del Tribunal Constitucional, situación que explotó el pasado viernes y que obligó a Nawrocki a acortar una visita oficial a Senegal para volver antes a Polonia.

"Desmentimos enérgicamente la información falsa que circula en el espacio público, relativa a la supuesta falta de autorización para el aterrizaje el viernes en Varsovia del avión que transportaba al Presidente de la República de Polonia", ha indicado el Ministerio de Defensa polaco en un mensaje difundido en redes sociales en plena crisis política.

Según afirma, los pilotos militares tras recibir la información sobre la necesidad de regresar a Varsovia, "procedieron de inmediato y sin ningún obstáculo a cumplir con la tarea".

"Toda información que surja sobre supuestos problemas con el regreso a Polonia del avión militar es falsa. Este tipo de desinformación puede ser utilizado por la propaganda rusa y bielorrusa", ha advertido la entidad castrense.

Polonia vive una enorme crisis política por la división entre el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, y su viejo rival político, el líder de Ley y Justicia (PiS) y ex primer ministro Jaroslaw Kaczinski, con el Tribunal Constitucional como telón de fondo.

Tusk ha redoblado este lunes sus ataques contra Nawrocki, a quien ha responsabilizado por completo de la crisis tras recordar su negativa jurar a los nuevos jueces. La Comisión Europea se ha puesto del lado de Tusk, quien acusa a Kaczinski de orquestar un movimiento de desestabilización con la cooperación del presidente Nawrocki, alimentado por Rusia.