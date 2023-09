La ministra de Educación británica lamenta que no se le felicite por su "buen trabajo" en plena crisis

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación de Reino Unido, Gillian Keegan, ha sido captada por las cámaras lamentando que nadie le felicite por su "jodido buen trabajo" en la crisis derivada del cierre de centros educativos y que, en cambio, haya gente que "no levante el culo".

"¿Alguna vez alguien va decirme 'has hecho un jodido buen trabajo' porque todos los demás no levantan el culo? No hay señales de esto, ¿no?", ha afirmado, en una declaración captada inmediatamente después de conceder una entrevista a la cadena ITV, cuando la cámara aún estaba grabando y el micrófono seguía encendido.

El curso escolar arranca en Inglaterra de forma especialmente polémica, con más de cien centros bajo aviso por la posible presencia de un tipo de hormigón (RAAC) utilizado hasta mediados de los noventa y cuya estabilidad está ahora en duda.

La falta de información al respecto ha derivado en críticas contra el Gobierno, que por boca de algunos de sus principales cargos, incluido el primer ministro Rishi Sunak, ha defendido la respuesta. Sunak ha negado este lunes que se le pueda culpar por recortar los fondos para reformas durante su etapa al Ministerio de Finanzas.

Por su parte, Keegan, que tiene previsto comparecer ante la Cámara de los Comunes sobre este tema, ha insistido en su entrevista a ITV que "no es trabajo del Ministerio de Educación" supervisar la seguridad de los centros escolares, ya que esto corresponde a las autoridades locales y a las fundaciones académicas.