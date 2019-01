La ministra de Justicia de Israel dice que no dimitirá por el entramado de favores sexuales a cambio de nombramientos

Publicado 17/01/2019 21:10:06 CET

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Justicia de Israel, Ayelet Shaked, ha asegurado este jueves que no piensa dimitir y ha denunciado un "ataque" contra ella, tras salir a la luz un entramado de intercambio de favores sexuales a cambio de nombramientos en el sistema judicial del país.

"Planeo seguir como ministra de Justicia otros cuatro años, hasta que termine la revolución que empecé", ha dicho, al tiempo que ha señalado que hay "acusaciones falsas y fabricadas" contra ella, según ha informado el diario local 'The Jerusalem Post'.

"Los ataques políticos desde la izquierda no me van a debilitar", ha subrayado. "Me conocen bien. Estos en desacuerdo desde el punto de vista ideológico, pero les considero amigos de trabajo. Son todo mujeres, y eso es lo que lo que me ha decepcionado", ha manifestado.

Las palabras de Shaked han llegado un día después de la detención de tres personas, entre ellas Efi Nave, presidente del Colegio de Abogados de Israel y un aliado político muy cercano a la ministra de Justicia.

Algunos de los miembros del poder judicial tendrán que testificar en relación con el caso, incluida la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y la presidenta del Tribunal Supremo, Esther Hayut.

El fiscal del Estado, Shai Nitzan, supervisa la investigación dado que el fiscal general, Avichai Mandelblit, se ha recusado dada su relación cercana con el principal sospechoso del caso, que habría pedido favores sexuales a cambio de ascender a la mujer de un juez que quería convertirse en jueza de distrito.

La opositora Shelly Yachimovich aseveró el miércoles que el poder judicial "opera bajo terror y corrupción, bajo el destructivo liderazgo de Shaked y el putrefacto ambiente, que ha provocado el horrible asunto expuesto hoy". "Los jueces y miembros del comité judicial han sido forzados a actuar en una atmósfera amenazante", añadió.