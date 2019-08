El ministro de Asuntos Exteriores de Irán rechazó una reunión con Trump antes de ser sancionado

Publicado 04/08/2019 15:10:19 CET

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, rechazó una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de ser objeto de sanciones por parte de Washington, según ha confirmado este domingo el Gobierno iraní a través de su portavoz, Ali Rabiei.

Irán ha ratificado así una información aparecida el pasado viernes en el magacín 'The New Yorker', donde se hacía saber que Trump envió una invitación 'in extremis' a Zarif a través del senador estadounidense Rand Paul durante la última asamblea general de la ONU en Nueva York, a mediados del mes pasado, para desactivar la tensión entre ambos países.

Enemistados la Revolución Islámica de 1979, Irán y Estados Unidos están enfrentados ahora en múltiples frentes después de que Washington abandonara unilateralmente el acuerdo por el que Teherán se comprometía a despejar cualquier duda sobre la naturaleza de su programa nuclear a cambio de su incorporación a los mercados internacionales.

La consiguiente restauración de las sanciones de Estados Unidos tras su retirada del acuerdo ha estrangulado la economía iraní. Como consecuencia, Irán ha anunciado su desvinculación paulatina del acuerdo y ha realizado varias exhibiciones de fuerza en el estrecho de Ormuz, zona de tránsito del crudo internacional, con la incautación de un petrolero de bandera británica, el 'Stena Impero', el mes pasado. Hace solo unas horas, se ha reproducido una situación similar con otro carguero extranjero no identificado en el Golfo Pérsico.

Además, Irán también derribó el pasado 20 de junio un avión no tripulado de Estados Unidos, argumentando que invadió su espacio aéreo. Estados Unidos casi lanzó un ataque militar de represalia.

Así las cosas y en esta "escalada a velocidad de vértigo", explica 'The New Yorker', "Zarif recibió una inesperada invitación de la mano del senador republicano por Kentucky, Rand Paul, el pasado 15 de julio".

Zarif le trasladó su negativa y, como consecuencia, el pasado miércoles fue sancionado por actuar a las órdenes del líder supremo del país, Alí Jamenei, también amonestado el 24 de junio como máxima autoridad iraní.

El portavoz de Zarif ha manifestado su estupor ante la cadena de acontecimientos. "Primero un senador se reúne con Zarif, a quien llega incluso a invitar a la Casa Blanca, y al final sancionan al ministro. Es realmente infantil y estúpido", ha declarado Rabiei en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

"Me parece absolutamente ridículo", ha insistido, "en que manifiesten su voluntad de negociar y al mismo tiempo sancionen a nuestro ministro de Exteriores".