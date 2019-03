El ministro británico del Brexit ve como "un riesgo mayor" el fracaso del Brexit frente a una salida sin pacto

Publicado 13/03/2019 9:32:31 CET

LONDRES, 13 Mar. (Reuters/EP) -

El ministro británico para el Brexit, Stephen Barclay, ha asegurado este miércoles que un fracaso del proceso de salida de la Unión Europea representa para Reino Unido "un riesgo mayor" que un divorcio sin acuerdo con las autoridades comunitarias.

Los parlamentarios británicos votarán este miércoles por la tarde si quieren que el país afronte un Brexit sin acuerdo el 29 de marzo tras el rechazo del martes en la Cámara de los Comunes al plan propuesto por la primera ministra británica, Theresa May, tras la declaración vinculante firmada por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Si me llevan a un punto final donde tengo que elegir entre que no haya acuerdo o que no haya Brexit... Creo que la ausencia de acuerdo va a ser muy perturbador para la economía y creo que la ausencia de acuerdo plantea cuestiones graves para la unión", ha afirmado Barclay, en declaraciones a la radio de la BBC.

"Pero creo que la ausencia del Brexit sería catastrófico para nuestra democracia. Entre esas dos opciones muy desagrables, creo que la ausencia del Brexit es el riesgo mayor", ha señalado. El mensaje del ministro británico para el Brexit llega horas antes de que la Cámara de los Comunes se pronuncie sobre la posibilidad de que el país abandone la Unión Europea el 29 de marzo sin sellar un acuerdo con la Unión Europea.