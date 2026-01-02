El ministro de Defensa de Alemania pide a los militares que apoyen la puesta en marcha del nuevo servicio militar

Archivo - El ministro de Defensa de Alemani, Boris Pistorius, durante una rueda de prensa en Ottawa, Canadá, en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Patrick Doyle - Archivo

BERLÍN 2 Ene. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha reclamado este viernes a los miembros de las Fuerzas Armadas (Bundeswehr) que presten su apoyo a la puesta en marcha del nuevo servicio militar en el país, que describe como "fundamental" para la viabilidad del Ejército y la seguridad del país europeo.

"Es un elemento fundamental para la viabilidad futura de nuestras Fuerzas Armadas y para la seguridad de nuestro país, señalan Pistorius y el inspector general, Carsten Breuer de la Bundeswehr, en una orden del día a las tropas, un día después de que entrara en vigor la ley sobre el nuevo servicio militar en Alemania.

Así, el objetivo de Berlín es que la cifra de tropas permanentes, que actualmente cuentan con más de 180.000 efectivos, aumenten en 80.000, hasta alcanzar los 260.000 soldados en activo. Además, habrá 200.000 hombres y mujeres en la reserva, un paso que Alemania defiende ante la amenaza percibida por parte de Rusia al país y otros miembros de la OTAN.

Pistorius y Breuer han explicado que "en estos días, 700.000 mujeres y hombres nacidos a partir de 2008 recibirán un cuestionario", con el objetivo de evaluar la idoneidad y la disposición para el nuevo servicio militar. "En los próximos meses, los primeros voluntarios comenzarán su servicio", afirman, antes de reseñar que la tarea principal es reclutar, formar e integrar.

"Quien quiera atraer a los jóvenes, debe tomarlos en serio. Quien exija rendimiento, debe transmitir el sentido", sostienen, al tiempo que argumentan que el servicio debe diseñarse de forma que resulte interesante y exigente, y de tal manera que muchos de los que prestan servicio militar se comprometan por más tiempo. "El nuevo servicio militar necesita que las Fuerzas Armadas lo respalden de forma unánime", han destacado.

En este sentido, han destacado que en muchos sitios aún deben darse algunas condiciones previas de cara a poner en marcha este modelo. "Necesitamos más infraestructura, más equipamiento, más alojamientos y centros de reclutamiento eficientes. Llevamos meses trabajando en ello y seguiremos haciéndolo para dotar al nuevo servicio militar de una base sólida y atractiva", han prometido.