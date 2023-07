El ministro de Defensa británico anuncia que no renovará su escaño

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha anunciado este domingo que no se presentará a la reelección como diputado en las próximas elecciones.

"No me voy a presentar la próxima vez", ha afirmado en una entrevista con 'The Times' el que es ya el conservador que más tiempo ha estado al frente del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, ha explicado que no forzará unas elecciones anticipadas en su circunscripción dimitiendo "prematuramente", como han hecho otros aliados del ex primer ministro Boris Johnson para intentar perjudicar al actual primer ministro, Rishi Sunak.

Wallace ha explicado también que dejará el Consejo de Ministros en la próxima crisis de Gobierno, prevista para el próximo otoño.

"Entré en política en el Parlamento escocés en 1999. Son 24 años. He pasado más de siete años con tres teléfonos junto a la cama", ha relatado a 'The Times'. Al ser interrogado para qué son esos tres aparatos, ha respondido con un "secreto, secreto, secreto".

El anuncio se produce después de la polémica durante la pasada cumbre de la OTAN en Vilna en la que Wallace afirmó que Reino Unido no era un servicio de paquetería de armas "Amazon" para Ucrania e instó a Kiev a ser sabio y "mostrar gratitud" a quienes le apoyan.

Sunak matizó luego sus comentarios y destacó que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "ha expresado varias veces su gratitud por lo que hemos hecho". El propio Zelenski dijo después que "siempre estaremos agradecidos a Reino Unido".

Wallace, de 53 años, parecía interesado en sustituir a Jens Stoltenberg como secretario general de la OTAN, pero el propio británico se descartó al parecer tras no conseguir el respaldo de Estados Unidos.

A todo ello se suma que una modificación en las circunscripciones podría dificultar su reelección en Wyre y Preston Norte, por lo que tendría que presentarse por otra circunscripción para garantizarse el asiento.