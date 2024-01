El ministro de Defensa de Israel asegura que la mitad de milicianos de Hamás han muerto o resultado heridos

Archivo - El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant - Europa Press/Contacto/Ariel Hermoni/Israel Mod

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado este lunes que al menos la mitad de los milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza han fallecido o resultado heridos durante las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el enclave palestino.

"Ya hemos matado al menos a una cuarta parte de los terroristas de Hamás, y el mismo número están heridos", ha aseverado el ministro durante un encuentro con reservistas del Ejército, ante los que ha aseverado que la guerra contra la milicia palestina "es larga", pero Israel saldrá triunfadora.

"Los terroristas persisten y estamos luchando contra focos de resistencia. Llevará meses, no un día (...) Por otro lado, no tienen suministros, no tienen municiones y no tienen refuerzos", ha añadido un Gallant que recalca que para Hamás "es difícil cuidar de sí mismos", recoge 'The Times of Israel'.

Hamás lanzó a comienzos de octubre una serie de ataques contra territorios israelí dejando al menos 1.200 muertos y casi 240 rehenes. El Ejército de Israel respondió entonces con una cruenta contraofensiva en la Franja de Gaza que deja ya más de 26.600 muertos y más de 65.000 heridos.