El ministro de Defensa de Rusia visita a las tropas en el este de Ucrania

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, ha realizado este jueves una visita al grupo Centro de las tropas rusas desplegadas en el este de Ucrania con motivo de la invasión desatada por Moscú hace ya más de tres años.

A su llegada a la zona, que no ha sido especificada por motivos de seguridad, se ha reunido con el general Valeri Solodchuk, que le ha puesto al tanto de los últimos acontecimientos en la línea de frente, según informaciones difundidas por el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.

Así, Solodchuk ha informado a Belousov de los avances registrados durante las últimas semanas por las tropas rusas en el este de Ucrania y ha destacado la importancia del "uso activo de vehículos aéreos no tripulados", al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de que las fuerzas sobre el terreno cuenten con "apoyo logístico".

En este sentido, el ministro de Defensa ha pedido a las tropas registrar los resultados del uso de drones contra el "enemigo" y ha pedido que esta información "sea enviada a los departamentos encargados de su posterior análisis", tal y como recoge el texto.

Además, ha dado las gracias al Ejército y a su personal por el trabajo prestado y por su "coraje y heroísmo" en el marco de las misiones de combate durante esta "operación militar especial".