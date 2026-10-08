El ministro de Educación francés anticipa un plan de emergencia antes su reunión con los sindicatos

Marchas de estudiantes en Montpellier (Francia), a 8 de octubre de 2026 - Guillaume Bonnefont / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación de Francia, Edouard Geffray, ha anunciado este jueves un plan de emergencia para satisfacer ciertas demandas de los estudiantes y docentes movilizados desde hace días contra el sistema educativo del país, justo antes de comenzar una crucial reunión con los principales sindicatos educativos y a sabiendas de que las organizaciones han anunciado ya una nueva protesta general el 13 de octubre tras criticar la pasividad del Gobierno sobre esta crisis.

La intención de Geffray es que este plan, dirigido por ahora a facilitar el régimen de sustituciones del profesorado, entre en acción en cuestión "de horas o días" a la espera de concretar medidas adicionales una vez termine la reunión de esta tarde, en medio de nuevas marchas por todo el país para solucionar desde la masificación de las clases hasta el procedimiento de acceso a la educación superior (Parcoursup), vilipendiado hasta el extremo por el 'tapón' de solicitudes de admisión que ha creado y la dificultad de los docentes para examinarlas todas.

El encuentro entre Geffray y los sindicatos ocurrirá en un ambiente de enorme distanciamiento tras el discurso de esta pasada noche pronunciado por el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, quien pidió a los movilizados que aparcaran las conversaciones antes de prometer que el Gobierno abordará sus preocupaciones a finales de este mes o principios de noviembre; un plazo que ha indignado a la secretaria general del principal sindicato de profesores de secundaria (SNES-FSU), Sophie Vénétitay.

"Es difícil sacar conclusiones de la nada. (Lecornu) Ha presentado un documento en blanco al aplazar las decisiones hasta noviembre. Sin embargo, ni siquiera dar pequeñas señales de que se está saliendo de la crisis con anuncios es, en cierto modo, jugar a contemporizar de manera poco responsable", ha lamentado.

Este jueves los estudiantes continúan con las movilizaciones tras el llamamiento realizado en la víspera por el SNES-FSU y el resto de principales sindicatos educativos, indignados también por la insistencia del Gobierno francés en defender la actuación policial, y que contrasta con el balance de las protestas, que arrojan más de 300 heridos entre estudiantes y profesores y cerca de 6.600 detenidos.

Así pues, en París, varios miles de jóvenes han comenzado a llegar esta tarde a la plaza de la Bastilla en medio de una relativa tranquilidad, siguiendo a la marcha convocada en Lyon, que ha aglutinado a unos 3.500 manifestantes. Los institutos siguen abiertos (solo 157 de los 3.700 colegios de educación secundaria del país han cerrado hoy) pero las clases están suspendidas total o parcialmente en la inmensa mayoría.

Desde la Bastilla, Sabrine Kharbach, portavoz del Sindicato de Estudiantes, ha terminado realizando un nuevo llamamiento a la movilización para el próximo 13 de octubre.

"Hago un llamamiento a todos para que os suméis a las movilizaciones con más contundencia a partir de este próximo martes. Una gran manifestación en todo el territorio a la que hay que unirse", ha proclamado en un anuncio confirmado posteriormente por la FSU, el sindicato nacional de educación.