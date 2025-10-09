El ministro de Exteriores de Afganistán inicia su primera visita oficial a India desde 2021

Archivo - El ministro de Exteriores de las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán, Amir Jan Mutaqi (archivo) - Terje Pedersen/NTB/dpa - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Mutaqi, ha emprendido este jueves su primera visita oficial a India para intentar estrechar lazos, en el que supone el primer desplazamiento de este tipo desde que los talibán se hicieran con el control del país centroasiático en agosto de 2021.

"Cálida bienvenida al ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqi, a su llegada a Nueva Delhi", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaisual. "Esperamos poder conversar con él sobre las relaciones bilaterales y cuestiones regionales", ha afirmado en su cuenta en la red social X.

India y Afganistán mantuvieron buenas relaciones durante el mandato del gobierno respaldado internacionalmente tras la invasión encabezada por Estados Unidos en 2001 tras los ataques del 11 de septiembre, sin que Nueva Delhi haya reconocido hasta ahora las autoridades impuestas por los talibán.

Las autoridades indias cerraron su Embajada en Kabul tras la huida en agosto de 2021 del entonces presidente, Ashraf Ghani, ante el avance de los fundamentalistas hacia la capital, que cayó poco después, si bien un año después abrió una pequeña misión diplomática para abordar asuntos económicos y humanitarios.

Hasta la fecha únicamente Rusia ha dado el paso de reconocer a las autoridades instauradas por los talibán, que han impuesto desde entonces una batería de restricciones a los derechos y libertades de la población civil, lo que ha llevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a aprobar esta semana la apertura de una investigación independiente sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Afganistán.