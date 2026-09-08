El ministro de Exteriores de Estonia desvela una reunión con el hijo de Trump para tratar la guerra en Ucrania

Archivo - Donald Trump Jr durante un acto en Washington el pasado junio. - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, ha desvelado una reunión con Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense y figura cercana a la Casa Blanca, para tratar cuestiones de seguridad, incluyendo la situación de la guerra en Ucrania.

"Pude asistir a esta cena por invitación de Estados Unidos. La verdad es que fue muy interesante reunirme no con un político en activo, sino con una persona muy influyente, para observar su actitud hacia nosotros y, de hecho, también tuvimos la oportunidad de hablar sobre nuestra visión de la política tanto de seguridad como económica", ha afirmado el dirigente estonio en declaraciones a la cadena estatal ERR.

En un momento en el que negociadores de Estados Unidos, el enviado especial Steve Witkoff y el asesor presidencial Jared Kushner, se reunían con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por primera vez en Kiev, Tsahkna ha confirmado que "el tema de Ucrania fue objeto de mucha actividad en la mesa redonda", si bien ha evitado dar más detalles sobre la marcha de las conversaciones.

Eso sí, el titular de Exteriores estonio ha descartado que se hayan producido grandes avances de la cita en la capital ucraniana, que buscaba precisamente relanzar el proceso negociador entre Kiev y Moscú. "Hablé con el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania y me dio una visión general de la situación. En su opinión, no ha habido ningún avance significativo entre Ucrania y Rusia en todo este proceso de paz", ha explicado sobre los esfuerzos diplomáticos en marcha.

Aunque el hijo de Trump no cuenta con un cargo en la Administración norteamericana, es visto como una figura de influencia en la Casa Blanca y maneja las empresas de su padre. A principios de año viajó a Groenlandia en plena ofensiva del presidente estadounidense por hacerse con el control de la isla ártica, lo que generó una grave crisis con sus socios europeos de la OTAN.