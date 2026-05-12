Ministro de Exteriores de Guatemala admite una deuda con los detenidos en las protestas de 2023 por la crisis electoral

El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, en un encuentro en Casa América, Madrid. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, ha reconocido que tienen una "deuda" con los dirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes encabezaron las protestas de 2023 contra las presiones del Ministerio Público para revertir el triunfo electoral del presidente, Bernardo Arévalo, y confía en que con la nueva Fiscalía "puedan recuperar su libertad".

"Hay una deuda con ellos, como dirigentes, como la cabeza de un movimiento que tuvo ese respaldo (...) sí, hay un compromiso hacia ellos dos como líderes y hacia las comunidades que representan", ha manifestado este martes el ministro de Exteriores, en un encuentro informativo organizado por la Agencia EFE, en Casa América, en Madrid.

Martínez ha expresado así su confianza en que las nuevas autoridades fiscales sabrán resolver el caso de Pacheco y Chaclán --acusados de terrorismo en las protestas pacíficas de 2023--, así como el de otras personas, como el reconocido periodista José Zamora, todos declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional.

"Tengo la esperanza y la confianza de que con el nuevo fiscal este tipo de casos queden ya totalmente limpios, que ellos puedan recuperar su libertad", ha expresado Martínez, pocos días después de que Gabriel García Luna haya sido designado como titular del Ministerio Público, en sustitución de Consuelo Porras, en la lista de sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, junto a otros fiscales.

En ese sentido, ha destacado que el nuevo fiscal tiene ante sí "la gran tarea" de "iniciar una depuración total de los principales puestos", una vez aún, y a pesar de que las misiones electorales internacionales dicen los contrario, los "principales fiscales" del Ministerio Público siguen defendiendo que hubo fraude.

"No es una caza de brujas", ha subrayado el ministro de Exteriores de Guatemala, que considera básico "desmantelar" aquellas "estructuras" que han basado en los últimos años sus investigaciones en "procesos espurios, en denuncias falsas que se han emitido contra jueces, magistrados, periodistas, o defensores de Derechos Humanos".

Así, apunta que entre los desafíos de García Luna y su equipo está establecer que investigaciones continuar y cuáles no. "Parte de las tareas del nuevo fiscal es evaluar estos procesos y reencauzarlos de una manera diferente", ha dicho, citando como "casos emblemáticos" los de los ya citados Zamora, Pacheco y Chaclán.

En el caso de los dos representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, Martínez ha recordado que "siguen detenidos desde hace más de un año con un proceso que no avanza", que se ha manejado en "secreto", y en el que sus abogados no han tenido acceso a sus expedientes para saber cuál es la mejor manera de defenderlos.

El titular de Exteriores guatemalteco ha destacado que en contraste con estos casos, existen otros sobre corrupción "claramente fundamentados" en los que los señalados están "en sus casas tranquilamente" y ha denunciado que es "evidente" que dentro del actual sistema fiscal guatemalteco "hay preferencias".

"No se trata de manipular la justicia, se trata de justicia. Es simplemente regresar a los procesos, a las formas en cómo se hace una investigación criminal, cómo se fundamentan los casos (...) Va a restablecer un orden o una forma de cómo funcionar un ministerio público, que se ha perdido en los últimos años", ha dicho en relación al papel que desean desempeñe nuevo fiscal general.

CONFIRMA LA PRESENCIA DE ARÉVALO EN LA CUMBRE DE MADRID

Martínez ha aprovechado su paso por Madrid para confirmar que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, participará en la XXX Cumbre Iberoamericana, que acogerá la capital el 4 y 5 de noviembre de 2026, y que está seguro albergará a una nutrida pléyade de jefes de Gobierno y Estado.

El ministro confía en que este evento represente "una nueva etapa" de este foro, que en los últimos años "ha venido un poco a menos", pero en el que sigue habiendo "una agenda y un espacio compartido, el espacio de los americanos, donde la cooperación, la relación y la coordinación entre los países es lo más importante".

Martínez ha destacado que, a diferencia de otros foros internacionales, el "espacio iberoamericano" no tiene una parte ideológica tan marcada. "Va más allá que eso. Es un compromiso histórico con los vínculos que hemos tenido con España y todo lo que tenemos que ofrecer a futuro", ha puesto en valor.

RELACIÓN CON EEUU Y BUENA VECINDAD

El ministro de Exteriores ha restado importancia al giro hacia la derecha por el que han apostado algunos de los vecinos regionales de Guatemala y ha remarcado que su país siempre mantendrá una buena relación con aquellos que defiendan principios como la defensa de la democracia, el Estado de derecho, o los Derechos Humanos.

"Nuestra región es un ejemplo clásico del péndulo, de cómo la posición ideológica varía de un momento a otro (...) El espacio político es grande, si los gobiernos son resultado de un proceso democrático válido, transparente, nosotros lo que tenemos como tarea es acompañarnos, tratar de establecer la mejor relación posible", ha señalado.

De la misma manera, ha restado importancia a que Guatemala no fuera uno de los doce países del continente a los que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a principios de marzo a un encuentro en Miami, al que bautizó como Escudo de las Américas, en el que se abordó desde la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración hasta cómo reducir la influencia de China en la región.

Así, ha remarcado que aún no habiendo estado en dicho encuentro, "dos días antes", Guatemala participó en una reunión de los ministros de Defensa de la región para abordar el tema de la inseguridad y el crimen organizado, y que los temas de la agenda que comparten con Washington siguen siendo los mismos desde hace años.

"Las relaciones están bien. Es una alianza estratégica (...) Guardando la dimensión de cada uno de los dos países, lo que es o representa Estados Unidos y lo que es o representa Guatemala, nos consideramos socios estratégicos, trabajamos de manera conjunta", ha incidido el ministro.