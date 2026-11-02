El ministro de Exteriores polaco acusa a Nawrocki de animar a los embajadores a dimitir

Archivo - El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, durante un acto político.- Piotr Piwowarski/Fotonews / Zuma Press / Europa Pr

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha acusado este lunes al presidente, Karol Nawrocki, de animar a los embajadores polacos en el exterior a dimitir, en plena crisis política en el país por el control del Tribunal Supremo en la que han abandonado sus puestos los representantes en China, Rumanía y ante Naciones Unidas.

"Nawrocki anima a los embajadores a abandonar sus misiones y, por sus supuestas hazañas heroicas, seguramente serán recompensados generosamente", ha afirmado Sikorski en un mensaje en redes sociales, después de que en el trascurso de la crisis abandonara su puesto el representante diplomático de Polonia en China, Jakub Kumoch.

A este le han seguido luego el embajador ante la ONU, Krzysztof Szczerski, y el representante en Bucarest, Pawel Soloch.

Haciendo un paralelismo con la crisis en la Polonia prosoviética de 1981 cuando dos embajadores, Zdzislaw Rurarz y Romuald Spasowski, dimitieron y buscaron asilo en Estados Unidos y Japón, respectivamente, el responsable de Exteriores polaco ha señalado que ese paso "en protesta contra la ley marcial" lo hicieron a costa de "sufrir las represalias del poder comunista".

En todo caso ha subrayado que esto no tiene nada que ver con la crisis institucional que atraviesa desde el viernes Polonia, ironizando con que "la historia rima: primero como tragedia y la segunda vez como farsa".

De lado de la Presidencia, el jefe de Política Internacional, Marcin Przydacz, ha cargado contra Sikorski al considerar "inadmisible" que "intente asustar a los embajadores con insinuaciones de venganza".

A su juicio la "simple comparación" por parte del ministro de la situación actual con el período comunista, "cuando los embajadores de entonces renunciaban a sus misiones ante violaciones del derecho", ha recordado, "dice mucho sobre cómo este poder se ve a sí mismo y a sus acciones".

La crisis política en Polonia explota tras meses de bloqueo de la toma de posesión de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, después de que Nawrocki solo haya aceptado tomar juramento a dos de los seis propuestos por el Ejecutivo de Donald Tusk.

El conflicto ha acabado de avivarse tras la suspensión unilateralmente y durante un mes del presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y a su adjunto, Bartlomiej Sochanski, mientras la sede del Constitucional estaba rodeada por la Policía, a las órdenes de Tusk, lo que desató una situación caótica y desde las filas opositoras de Ley y Justicia se denunció como un intento de golpe de Estado.