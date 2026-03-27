El ministro de Exteriores de Ucrania pide a Rubio una "presión sostenida" sobre Moscú y Teherán

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (fondo) con el ministro de Exteriores de Ucrania, Andriy Sibiga, en Francia, a 27 de marzo de 2026 - ANDRI SIBIGA / X

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha pedido este viernes a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, que abandere a la comunidad internacional a la hora de ejercer una "presión sostenida" contra Rusia e Irán, dos países aliados que están ahora mismo "prolongando" las dos guerras en las que se encuentran inmersos contra Ucrania y Estados Unidos.

"La postura de Ucrania es que los regímenes de Moscú y Teherán colaboran para prolongar la guerra, y ambos deben afrontar una presión sostenida", ha publicado Sibiga en redes sociales tras su encuentro con Rubio en los aledaños de la reunión de ministros de Exteriores del G7 que se está celebrando este viernes en la abadía medieval de Vaux-de-Cernay (Francia).

"El papel de Estados Unidos en el avance de los esfuerzos de paz sigue siendo crucial. Las propuestas de Ucrania son realistas y viables. La presión sobre Rusia es fundamental para que Moscú ponga fin a la guerra", ha añadido el ministro de Exteriores ucraniano.

Sibiga, por último, ha reivindicado la "ayuda tangible" entregada por Ucrania a los estados del Golfo "para protegerlos del terrorismo iraní ha demostrado nuestro papel como socio y contribuyente en materia de seguridad".