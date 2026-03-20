El ministro de Hacienda brasileño Haddad deja el cargo para intentar su elección como gobernador de Sao Paulo

Archivo - El hasta ahora ministro de Hacienda, Fernando Haddad, junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - Europa Press/Contacto/Lucio Tavora - Archivo

Uno de los políticos más destacados del Partido de los Trabajadores de Lula, llegará a los comicios con tres derrotas a su espalda, la última en el propio estado de Sao Paulo

Lula anuncia que le sucederá en la cartera Dario Durigan

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, quien constituye una de las principales figuras de la izquierda brasileña y uno de los principales competidores a nivel interno del presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, ha dejado oficialmente su cartera en el Gobierno, como había apuntado en diciembre, y ha anunciado su precandidatura a gobernador de Sao Paulo.

"La victoria política siempre es posible. Solo hay que presentarse con una imagen limpia, con un buen proyecto, para despertar la conciencia de la gente. Se lo debemos a Sao Paulo. El estado necesita despertar", ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Folha' en un acto junto a Lula celebrado en la sede del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, ciudad natal del mandatario que se encuentra en el estado que Haddad aspira a dirigir.

En la carrera electoral, que culminará con la celebración de las elecciones generales el 4 de octubre de 2026, se enfrentará al republicano (derecha) Tarcísio de Freitas, que buscará la reelección. Haddad, además, llega a estos comicios tras haber perdido las elecciones de 2016 al Ayuntamiento de Sao Paulo, de 2018 a la Presidencia de la República y de 2022 a la propia Gobernación de Sao Paulo.

De hecho, cuando anunció que abandonaría en febrero el Ministerio de Hacienda, afirmó que lo haría para "colaborar con la campaña del presidente Lula", en un aparente esfuerzo por eludir la posibilidad de volver a perder unas elecciones.

"Todos hemos sufrido derrotas. (Pero) la forma correcta de llevar a cabo unas elecciones es presentarse con la intención de ganar, sabiendo de qué lado estarás, por quién lucharás", ha manifestado el hasta ahora ministro de Hacienda en una intervención en la que ha defendido su decisión también con humor: "Cuando veo gente que dice que Haddad va a hacer un sacrificio, es porque esa persona nunca ha tomado una cerveza conmigo", ha bromeado.

Al hilo, el presidente brasileño ha querido elogiar a su compañero de filas alegando que su capacidad de diálogo con el Congreso Nacional fue "superior a la media" durante su gestión como ministro. De hecho, siguiendo con el tono jocoso, Lula ha asegurado que si el ministro hubiera sido entrenador de fútbol, su porcentaje de victorias habría superado el 80%.

Por otro lado, al hasta ahora titular de Hacienda lo sucederá en la cartera Dario Durigan, a quien el mandatario brasileño ha felicitado en el mismo acto, donde, de manera informal, ha dado a conocer su nombramiento.

La decisión de Haddad, quien ha sido considerado durante estos meses como posible jefe de gabinete de Lula en caso de que el presidente sea reelegido, consolida la posición de éste en el liderazgo del Partido de los Trabajadores (PT) a poco más de medio año de la celebración de las elecciones generales, en las que los brasileños escogerán presidente, vicepresidente, diputados, senadores, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas.