El ministro de Sanidad de Líbano critica el "retroceso en los servicios básicos" tras recientes casos de cólera

El ministro de Sanidad de Líbano, Firas Abiad, ha criticado este domingo el "retroceso en los servicios básicos" en materia de sanidad, después de que durante esta semana se hayan registrado los primeros contagios de cólera tras casi tres décadas sin la enfermedad en el país.

"Hemos visto una caída en los servicios básicos, ya sea para el pueblo libanés o para los refugiados. Este revés está alcanzando un nivel que expone al Líbano a epidemias que no ha visto en mucho tiempo", ha afirmado Abiad en declaraciones recogidas por el diario 'L'Orient Le Jour'.

El ministro estaba realizando una gira por el norte del país, donde ha visitado una planta de tratamiento de agua, un campo de refugiados y hospitales en la región.

"También hay una disminución de la ayuda de nuestros socios internacionales bajo muchos pretextos", ha denunciado Abiad. "No aceptamos excusas, porque la resolución del problema de los refugiados que dura once años no es responsabilidad exclusiva de Líbano, sino también y principalmente de la Comunidad Internacional", ha añadido, refiriéndose a la guerra civil en Siria.

Líbano confirmó este viernes el segundo caso de cólera en el país, tras notificar el jueves el primer contagio en cerca de tres décadas. "Hay varios casos sospechosos y se están llevando a cabo las pruebas necesarias para confirmarlos", dijo el ministro, que ha hecho hincapié en que las autoridades cuentan con "un medicamentos para un gran número de pacientes".

Precisamente este jueves la OMS alertó del resurgimiento del cólera a nivel global, atribuyéndolo en parte al cambio climático. En los nueve primeros meses del año, 27 países han informado de brotes de esta enfermedad, que ha hecho también que salten todas las alarmas en Haití.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el 'bacilo vibrio cholerae', según resalta la OMS en su página web, donde subraya que "el cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social".