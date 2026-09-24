Moldavia denuncia la entrada de cuatro drones rusos en su espacio aéreo durante los últimos ataques a Ucrania

Archivo - La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, durante una rueda de prensa en la capital de Ucrania, Kiev, en abril de 2026 (archivo) - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha denunciado este jueves la entrada de cuatro drones de Rusia en el espacio aéreo moldavo durante su última oleada de ataques contra Ucrania, que dejó dos muertos en la capital ucraniana, Kiev, y llevó a la activación de dos cazas F-18 desplegados en Rumanía ante una intrusión similar en el país.

"El ataque masivo de Rusia contra Ucrania alcanzó nuevamente a Moldavia esta mañana: cuatro drones rusos violaron nuestro espacio aéreo y al menos uno explotó en el norte", ha señalado en un mensaje en redes sociales. "La guerra de Rusia pone en peligro a toda Europa. Condenamos esta guerra y nos solidarizamos con Ucrania", ha apuntado.

El Servicio de Operaciones Aéreas de Moldavia ha indicado que la situación ha provocado un breve cierre del espacio aéreo en la zona afectada por la entrada de los drones, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas en territorio moldavo, según ha recogido la agencia moldava de noticias Moldpress.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 282 drones y varios misiles balísticos y antibuque, antes de resaltar que 219 aparatos y ocho misiles han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, ha confirmado impacto en trece puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros diez lugares.

"Los principales objetivos de los ataques han sido las provincias de Odesa y Kiev", ha recalcado, un extremo confirmado por el Ministerio de Defensa ruso, que ha subrayado en un comunicado que su "ataque masivo" contra Ucrania ha tenido en estas zonas sus principales objetivos, entre los que ha enumerado "empresas dedicadas a la producción de drones", "telecomunicaciones" y "centros logísticos", así como buques.