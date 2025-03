Montenegro adelanta que será candidato a las elecciones anticipadas de mayo si falla su cuestión de confianza

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha adelantado que "con seguidad" será candidato en las probables elecciones anticipadas de mayo, una vez se confirme este martes que no superará la cuestión de confianza en el Parlamento por un supuesto conflicto de intereses en relación a sus negocios familiares.

"Tengo la plena convicción de que no he cometido ningún crimen", ha defendido Montenegro en una entrevista para la televisión portuguesa esta lunes por la noche, en la que ha remarcado que esa es la razón por la que no ha presentado su dimisión y sí una cuestión de confianza que previsiblemente no superará.

Montenegro ha concedido que "quizás" ha cometido "algunos errores de comunicación", aunque lo ha achacado a una cuestión de "estilo" y se ha preguntado cómo siendo primero líder de su partido y luego primer ministro de Portugal va a tener "tiempo, cabeza y disponibilidad" para pensar en "asuntos de empresa".

Los medios portugueses informaron sobre la existencia de Spinumviva, una empresa que fundó pero ahora está gestionada por su esposa e hijos, que ha recibido pagos de Solverde, otra compañía que cuenta con las concesiones de varios casinos y hoteles y para la que trabajó anteriormente el primer ministro.

Debido a esto, Montenegro se ha enfrentado ya a dos mociones de censura que ha superado sin agobio alguno. Sin embargo, este martes se enfrenta a una cuestión de confianza, que previsiblemente hará caer al Gobierno.

A su vez, el Partido Socialista (PS) portugués ha presentado una propuesta para establecer una comisión de investigación para esclarecer estos hechos para la que Montenegro ha dicho estar "preparadísimo" y ha adelantado que la oposición "se va a sorprender mucho" puesto que "no va a encontrar nada".