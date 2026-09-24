Montenegro pide poner fin al "masoquismo" en Oriente Próximo ante la subida de precios de los combustibles

Archivo - Luís Montenegro - Marco Iacobucci / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha apostado este jueves por un Consejo de Seguridad "más transparente y representativo" respecto al orden mundial actual, y ha pedido a la comunidad internacional terminar con el "masoquismo colectivo" de los precios del combustible por la guerra en Irán.

El dirigente portugués así lo ha dicho durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que celebra esta semana en Nueva York su 81ª edición, defendiendo un Consejo de Seguridad "más transparente, más democrático y más representativo", habida cuenta de que está integrado por 15 países, cinco de los cuales --Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido-- tienen asiento permanente y derecho a veto.

Montenegro, que ha evocado la voluntad de su país por "construir puentes", ha reclamado que se ponga fin al "masoquismo colectivo" en Oriente Próximo, que está provocando la escalada de precios de los combustibles. "Es urgente poner fin a los conflictos prolongados", ha señalado sin mencionar la guerra desatada con la ofensiva lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este sentido, el primer ministro ha insistido en la necesidad de "debatir y decidir sobre formas complementarias de mitigar el impacto de esta crisis energética y evitar su prolongación". "También sería beneficioso debatir el mecanismo mediante el cual se forma el precio internacional del petróleo", ha agregado.

Así, ha reconocido que no plantea una "solución concreta", si bien ha cuestionado "si tiene sentido que todos dependamos tanto del factor especulativo y la volatilidad de los mercados financieros y de futuros, que afectan a toda la producción, incluso cuando la inestabilidad se origina solo en una parte o en un período limitado de esa producción".

Por otra parte, ha aprovechado para elogiar la "labor incansable" de su compatriota António Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU, en particular su "respeto a la Carta de Naciones Unidas, al Derecho Internacional y al multilateralismo", antes de que culmine su mandato a finales de 2026.