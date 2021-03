El movimiento político Pachakutik pedirá una aclaración al TCE de Ecuador y avanza que no aceptará al nuevo gobierno

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento político Pachakutik, encabezado por Yaku Pérez, ha anunciado que pedirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador una aclaración por su rechazo al recuento de votos emitidos durante la primera vuelta electoral, al tiempo que ha avanzado que no aceptará al nuevo gobierno, "que va a entrar corroído".

En rueda de prensa, el abogado de Pachakutik, Julio César Sarango, ha argumentado que los jueces del TCE no habrían analizado las pruebas presentadas por el movimiento para apelar los resultados electorales, que confirman una segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso.

"Son 26.000 actas, en donde claramente presentamos por provincia, por cantón, por parroquia y recinto electoral, donde existían inconsistencias", ha dicho, según ha informado el diario 'El Comercio'. "También nos han negado la prueba testimonial en donde existían testigos presenciales de los hechos fraudulentos que sucedieron en las diferentes juntas", ha agregado.

Sarango ha detallado que pedirán al TCE que aclare 24 puntos de la sentencia. Además, ha sostenido que la decisión vulnera algunos derechos, como la tutela judicial efectiva y ser juzgados por jueces independientes.

Por su parte, el coordinador del movimiento indígena, Marlon Santi, ha anunciado que Pachakutik también acudirá a la Fiscalía y a instancias internacionales con sus reclamaciones y ha mostrado unas actas de los comicios que, según ha dicho, se han hallado en la basura y sin cadena de custodia.

"No vamos a permitir", ha zanjado Santi, que ha asegurado que "si en las urnas perdimos, nuestra lucha va a ser reivindicar sus derechos en las calles". "Nuestra lucha va a ser no aceptar a este gobierno que va a entrar corroído, no vamos a aceptar a ese gobierno que va a entrar mediante pactos oscuros", ha continuado.

Pachakutik se reunirá en los próximos días para tomar una decisión sobre la votación en la segunda vuelta, que está prevista para el 11 de abril. Pérez ya tildó de "deplorable" la decisión del TCE.

El candidato terminó el recuento en una ajustada tercera posición después de pasar gran parte del escrutinio por delante de Lasso y ha denunciado la existencia de un "fraude" para dejarle fuera de una segunda vuelta que le hubiera enfrentado a Arauz.

El Consejo Nacional Electoral ya realizó un recuento de 31 de las 24.000 actas denunciadas por sus inconsistencias por Pérez y su movimiento sin que hubiera cambios reseñables en las posiciones de los candidatos.