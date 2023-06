MSF alerta de que 15.000 refugiados han llegado en los últimos días a Chad por los combates en Darfur Occidental

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha alertado este martes de que un total de 15.000 refugiados han llegado en los últimos días a la ciudad chadiana de Adré procedentes de la capital del estado sudanés de Darfur Occidental, El Geneina, en el marco de los enfrentamientos intercomunitarios entre tribus árabes y masalit.

Los casi 900 heridos que han llegado a Chad en los últimos cinco días denuncian haber sido víctimas de ataques y de tiroteos, así como haber presenciado decenas de asesinatos en su huida de El Geneina, a unos 35 kilómetros de la frontera con Chad.

MSF ha pedido en un comunicado a los grupos armados que "no ataquen a la población civil y permitan que las personas que quieran abandonar la zona puedan hacerlo de forma segura" en medio del caos que vive Sudán por el conflicto entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

"La noche del miércoles 14 de junio, el gobernador de Darfur Occidental fue asesinado. En ese momento supimos que la situación empeoraría aún más, y, por ello, la población de El Geneina tomó la decisión colectiva de marcharse", ha explicado a la ONG un joven de 25 años que llegó al hospital de Adré el pasado 15 de junio.

El joven ha detallado que muchos desplazados huyen a pie y mueren en el intento por los constantes disparos. "No puedo decir cuántos, pero vi muchos muertos y heridos tendidos en el suelo", ha señalado, agregando que él mismo recibió un impacto en la cara del que actualmente se está recuperando.

VIOLACIONES Y MATANZAS MASIVAS

Sin embargo, los disparos no son el único peligro al que se enfrentan los que huyen por el conflicto. Una joven de 18 años que viajaba con dos de sus hermanas ha denunciado ante MSF que seis hombres armados que viajaban en autobús las retuvieron y secuestraron a su hermana para violarla.

"La retuvieron durante algún tiempo en el interior del autobús y, cuando acabaron con ella, la arrojaron fuera y se marcharon. Mi hermana sólo tiene 15 años", ha detallado la joven, que dejó a su madre en Nyala y no tiene noticias sobre el paradero de su padre.

Otro joven de 25 años relata el infierno de las matanzas masivas y de los desplazamientos de la población tras los saqueos en las aldeas. "Llegaban a los barrios en camionetas y motocicletas, perfectamente armados con ametralladoras y fusiles montados en sus camionetas. Mataban a todo el que veían y luego saqueaban las casas e incendiaban el lugar", ha sentenciado.

El joven ha relatado que durante semanas muchos aldeanos en El Geneina se quedaban sin agua ni alimentos, ya que los grupos armados no les permitían salir de sus hogares. Los muertos se amontonan en las calles y muchos se quedan refugiados por temor a que les disparen durante los trayectos para conseguir suministros.

De la misma forma, otra joven de 27 años ha afirmado a MSF que escapó sola con sus 5 hijas y 2 hijos después de que le dispararan en la pierna derecha, causándole múltiples fracturas mientras caminaba por la calle cerca de su casa.

"No quiero volver a casa porque está sucediendo lo inimaginable; están matando a hombres y niños. A veces los hombres armados dejan huir a las mujeres y a veces no", ha indicado la mujer, que no tiene noticia alguna de su marido.