MSF alerta del "alarmante" repunte de los casos de sarampión en la región de Darfur, en el oeste de Sudán

Archivo - Madres junto a sus hijos enfermos de sarampión en un ala de aislamiento en el Hospital Universitario de Geneina, apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Sudán (archivo) - NATALIA ROMERO PEÑUELA/MSF - Archivo

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este lunes del "alarmante" repunte de los casos de sarampión en la región de Darfur, situada en el oeste de Sudán, con más de 1.300 casos registrados desde septiembre en centros de salud apoyados por la ONG, a pesar de sus llamamientos a la puesta en marcha de vacunación y a la reanudación de los programas de inmunización de rutina.

"El sarampión es una enfermedad prevenible; basta con una inmunización sistemática y una vacunación reactiva oportuna. Sin embargo, ambas se han visto gravemente limitadas por el conflicto, las barreras administrativas y los retrasos de los actores clave", ha destacado el coordinador de emergencias de MSF en Darfur, Ahmed Fadel. "Estos retrasos están dejando a los niños más vulnerables expuestos a una enfermedad que puede ser mortal", ha advertido.

Así, la organización ha reclamado a las autoridades que "retiren las barreras burocráticas y administrativas" al transporte de vacunas, al tiempo que ha solicitado al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que "actúe con mayor urgencia" para coordinar el transporte y la entrega de vacunas, jeringuillas y otros suministros esenciales, en medio de la guerra desatada en abril de 2023 entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

MSF reconoce que el envío de vacunas se realiza en un entorno operativo "extremadamente complejo", ya que el conflicto ha interrumpido las rutas de importación y ha generado "importantes obstáculos administrativos y burocráticos para los actores humanitarios implicados en la vacunación", incluidos retrasos en las autorizaciones de envíos transfronterizos y en los procedimientos exigidos por las autoridades sudanesas.

A ello se suma una coordinación "insuficiente" en la entrega de vacunas y otros suministros, lo que supone "un obstáculo adicional". "Esta es la principal causa de los retrasos sobre el terreno. El suministro de vacunas y otros materiales debe coordinarse mucho mejor para que todo llegue con mayor rapidez a donde se necesita", ha recalcado Fadel.

Ferdos Salí, que llevó a su hija de once meses Banan, que sufre sarampión, al Hospital Universitario de Geneina, relata que la bebé "nació de forma prematura" porque la guerra la forzó a huir de Omdurmán cuando estaba embarazada. "Ha sufrido mucho, con hospitalizaciones repetidas. Además, debido a la guerra, no pudo vacunarse", explica.

En el hospital de Zalingei, en Darfur Central, los equipos de MSF han tratado a cerca de 1.100 pacientes con sarampión en lo que va de 2025, con un fuerte aumento de los casos durante los últimos meses, reflejado en que el 78 por ciento de los mismos se registraron desde septiembre. En el caso del Hospital Universitario de Nyala, en Darfur Sur, los equipos atendieron a 242 pacientes durante el año, con el 95 por ciento de ellos desde septiembre.

En esta misma línea, el Hospital Universitario de Geneina, en Darfur Oeste, recibió 429 casos de sarampión en 2025, con el 59 por ciento entre septiembre y noviembre. Además, más del 29 por ciento de los casos en Zalingei y el 34 por ciento en Nyala se dieron en niños mayores de cinco años, lo que refleja el fracaso a la hora de garantizar la inmunización incluso antes del repunte de los combates durante los últimos meses.

A ello se suma que más del 34 por ciento de los pacientes tratados en Zalingei y Nyala también padecen desnutrición aguda, lo que agrava la evolución de la enfermedad y puede provocar rápidamente complicaciones potencialmente mortales, como neumonía y encefalitis.

Por otra parte, los equipos de MSF tratan también a pacientes con difteria, tos ferina y otras enfermedades prevenibles mediante vacunación. "Lo que se necesita con urgencia es que el Ministerio de Sanidad, con el apoyo de sus socios en el ámbito sanitario, entre ellos UNICEF, reanude la inmunización sistemática y garantice un suministro suficiente de vacunas", insiste Fadel, quien ahonda en que "se podrían salvar innumerables vidas, pero tras más de dos años y medio de guerra, el mundo sigue fallando al pueblo de Sudán".