MSF denuncia un ejercicio de "cinismo" israelí al prohibir el trabajo de las ONG en Gaza y Cisjordania

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Médicos sin Fronteras (MSF) ha considerado que la decisión de Israel de revocar los permisos de operaciones en Gaza y Cisjordania a casi 40 ONG es un "intento cínico y calculado" de impedir la prestación de sus servicios porque el Gobierno israelí se ha amparado en "acusaciones infundadas", usando como "pretexto" las denuncias de estas organizaciones a sus constantes violaciones del derecho Internacional.

"Israel no solo está cometiendo un genocidio contra los palestinos, sino que además utiliza el hecho de que las ONG lo denuncien como pretexto para impedirnos prestar atención médica crítica a los palestinos, recurriendo a obstáculos burocráticos y acusaciones infundadas como medio para restringir aún más los servicios", ha lamentado la organización en un comunicado.

MSF, en su declaración, ha rechazado cualquier vínculo entre el grupo y organizaciones armadas palestinas, como denunció en su momento Israel, y ha retirado que "jamás contrataría a sabiendas a nadie involucrado en actividades militares" porque contradice sus "valores y principios éticos fundamentales".

"Si las descripciones de lo que nuestros equipos ven con sus propios ojos en Gaza, como la muerte, destrucción y las consecuencias humanas de la violencia genocida, resultan desagradables para algunos, la responsabilidad recae en quienes cometen estas atrocidades, no en quienes las denuncian", ha manifestado MSF.

QUINCE TRABAJADORES DE MSF ASESINADOS POR ISRAEL

MSF ha aprovechado para recordar que, desde el estallido de la ofensiva contra Gaza en octubre de 2023, Israel ha matado a 15 de sus trabajadores humanitarios. Si a ello se añade sus empleados han sido además "intimidados y detenidos arbitrariamente", la decisión de Israel de exigir listas de personal como condición para acceder al territorio "constituye una extralimitación escandalosa que socava la independencia y la neutralidad humanitarias".

"En lugar de dialogar con MSF para escuchar nuestras preocupaciones, el ministerio encargado del proceso de registro ha ignorado nuestras reiteradas solicitudes de reunión y nos acusa públicamente de dar cobijo, a sabiendas, a presuntos terroristas", ha destacado la ONG.

Para MSF, además, esta exigencia "resulta aún más peligrosa" debido a la falta de claridad sobre cómo se utilizarán, almacenarán o compartirán datos tan sensibles.

La ONG ha recordado que hasta ahora ha estado prestando apoyo a una de cada cinco camas hospitalarias en Gaza y asiste a una de cada tres madres durante el parto. "La ayuda que proporcionamos no es suficiente para cubrir las enormes necesidades de la población palestina, pero su retirada tendría consecuencias devastadoras", ha avisado MSF, en un momento en que "por tercer invierno consecutivo, la Franja de Gaza se ha visto azotada por el descenso de las temperaturas, las lluvias torrenciales y los fuertes vientos".

"Permitir la ayuda humanitaria no es un favor: es una obligación en virtud del derecho Internacional. Hoy, más que nunca, la población palestina necesita más servicios, no menos", ha concluido.