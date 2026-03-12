Muere una adolescente en un ataque con drones de Rusia contra Chernígov, en Ucrania

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una menor ha muerto este jueves en un ataque con drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Chernígov, según han denunciado los servicios de emergencia de Ucrania, que han afirmado que los padres del fallecido han resultado heridos.

El Servicio Estatal de Emergencias (SES) ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el aparato ha impactado en un edificio residencial en la localidad de Koriukiv, antes de detallar que la fallecida es una adolescente nacida en 2010.

"Sus padres han resultado heridos y se encuentran hospitalizados", ha subrayado el SES, que ha especificado que psicólogos del organismo "han atendido a seis personas" y ha agregado que los equipos de emergencia lograron ya extinguir el incendio desatado tras el ataque.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que Rusia ha lanzado 94 drones contra el país durante las últimas horas y ha agregado que 77 han sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado que 16 han impactado en once ubicaciones y ha reseñado que "el ataque continúa, dado que hay numerosos aparatos enemigos en el espacio aéreo".