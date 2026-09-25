Muere un adolescente por un ataque de Rusia contra un edificio residencial en Kiev

Daños materiales tras un ataque del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, en septiembre de 2026 (archivo) - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente ha muerto y varias personas más han resultado heridas este viernes a causa de un nuevo ataque lanzado por Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades locales, que han apuntado que un dron ha impactado contra un edificio residencial en la ciudad.

"Lamentablemente, un adolescente de catorce años ha muerto en un ataque enemigo. Expresamos nuestras condolencias a su familia y amigos", ha señalado la Administración Militar de Kiev en un comunicado en redes sociales.

Así, ha especificado que el ataque ha alcanzado un edificio en el distrito de Pechersk, antes de apuntar que "el número de víctimas asciende a seis", sin más detalles sobre el estado de gravedad de los heridos.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 295 drones, antes de resaltar que 267 aparatos han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, ha confirmado impacto en 16 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros cuatro lugares.