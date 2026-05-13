Muere un adolescente palestino tiroteado por las fuerzas de Israel durante un ataque de colonos en Cisjordania

Archivo - Soldados de Israel durante un enfrentamiento con palestinos en el campamento de refugiados de Shufat, en Jerusalén (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente palestino ha muerto este miércoles tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad de Israel en el marco de un ataque perpetrado por colonos contra la localidad cisjordana de Jaljulia, situada al norte de Ramala, según han denunciado las autoridades palestinas.

El Ministerio de Sanidad palestino ha indicado en un breve comunicado que el fallecido, Yusef Alí Yusef Kaabné, de 16 años, "ha caído mártir por disparos de la ocupación cerca de la localidad de Jaljulia", sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el adolescente ha sido tiroteado por las fuerzas israelíes durante un ataque por parte de decenas de colonos contra Jaljulia y las cercanas Abuein y Sinyil, incidentes que se han saldado además con cuatro heridos por balas de goma.

Fuentes locales citadas por este medio han denunciado que los colonos han atacado varias viviendas, acosado a pastores y robado hasta 700 cabezas de ganado en Sinyil. Las autoridades israelíes no se han pronunciado por ahora sobre el suceso, que tiene lugar en el marco del aumento de los ataques de colonos y operaciones de seguridad a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció el martes que al menos 70 niños palestinos han muerto y otros 850 han resultado heridos en Cisjordania desde enero de 2025 por estas operaciones, lo que implica que, de media, al menos un niño palestino ha muerto cada semana desde enero en este periodo.

"Los niños y niñas están pagando un precio intolerable por la escalada de las operaciones militarizadas y los ataques de colonos en toda Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este", dijo el portavoz de UNICEF, James Elder, quien resaltó que los ataques por parte de colonos han alcanzado además "niveles históricos".