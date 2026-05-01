Muere asesinado el juez decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia

Archivo - Estandartes verticales con la bandera tricolor boliviana (roja, amarilla y verde) y la bandera verde y blanca del departamento de Santa Cruz cuelgan de la fachada del Palacio de Gobierno en Santa Cruz de la Sierra - Europa Press/Contacto/Daniel Romero - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El juez decano del Tribunal Agroambiental de Bolivia, Víctor Hugo Claure, ha sido asesinado a tiros en un ataque armado perpetrado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situada en el centro del país, ligeramente al suroeste.

Su muerte ha sido confirmada por el Consejo de la Magistratura Bolivia, que ha difundido en redes una nota de condolencias en la que destaca la "huella profunda en la Justicia boliviana" del juez. "Su vocación, compromiso y servicio como Magistrado y Decano del Tribunal Agroambiental permanecerán como legado institucional y humano", subraya el mensaje.

Si bien el organismo no ha dado detalles del fallecimiento de Claure, el diario boliviano 'La Razón', citando informes preliminares, ha informado de que varias personas a bordo de una motocicleta interceptaron al magistrado y dispararon en repetidas ocasiones.

Tras lo sucedido, la Policía Boliviana ha desplegado efectivos en distintos puntos de la ciudad y ha instalado controles para dar con los responsables, mientras se inician las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.