Muere en un ataque israelí el líder del ala militar de Hamás, Izz al Din Haddad

Archivo - Izz al Din al Haddad, comandante del ala militar de Hamás - Europa Press/Contacto/Abdelrahman Alkahlout

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El comandante del brazo militar del movimiento islamista palestino Hamás, Izz al Din Haddad, ha muerto en un ataque israelí este pasado viernes según han confirmado fuentes familiares a la agencia de noticias palestina Sanad.

Las mezquitas de Gaza han anunciado también la muerte del líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, su esposa y su hija en el ataque israelí del viernes, como prolegómeno a las ceremonias fúnebres que comenzarán este sábado en la ciudad de Gaza.

Otros dos hijos del comandante militar de Hamás habían muerto en los ataques palestinos del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en lo que representó el comienzo de la guerra de Gaza.

Haddad asumió el cargo en mayo del año pasado tras la muerte de su predecesor, Mohamed Sinwar, en un ataque israelí, quien a su vez había asumido el cargo tras la muerte de Mohammed Deif, de nuevo en un ataque de Israel, en julio de 2024.